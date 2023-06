New York, a rischio le pizzerie con forno a legna per le emissioni

La lotta all'inquinamento a New York potrebbe mettere a rischio le storiche pizzerie con forni a legna e a carbone. Una proposta di legge del dipartimento per la protezione ambientale della Grande Mela richiederebbe ai ristoranti di ridurre le proprie emissioni di carbonio fino al 75%. E secondo il New York Post, se approvata, colpirebbe duramente le tradizionali pizzerie con forni a carbone e a legna (installati prima del 2016), costringendo i proprietari ad acquistare costosi sistemi di filtraggio dell'aria o a modificare i loro forni per conformarsi. Una mossa che si rivelerebbe devastante per la categoria.