Torino, 15enne porta torta all'hashish a una festa: 10 intossicati

Cronaca

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di cannabis per almeno due ragioni. La prima è che la Corte di Cassazione ha giudicato valide le firme raccolte per organizzare un referendum sulla cannabis legale, sulla cui ammissibilità si deve ora esprimere la Corte Costituzionale (la decisione è attesa per il 15 febbraio). La seconda è che è stato adottato un testo che potrebbe avere conseguenze per il settore della cosiddetta “cannabis light”