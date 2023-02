Maxi sequestro nel Torinese a pregiudicato condannato per mafia

Maxi sequestro nel Torinese nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tra i beni sequestrati ci sono una palestra, sei unità immobiliari, una società di noleggio di apparecchiature da intrattenimento, sette veicoli e numerosi conti correnti per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. L'operazione è stata compiuta dalla guardia di finanza di Torino.