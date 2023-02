'Ndrangheta, sequestrati beni per 45 milioni tra Italia e Usa

Cronaca

È ricercato al 1997 Attilio Cubeddu , esponente dell’ Anonima sequestri . Nato il 2 marzo 1947 ad Arzana (Nuoro), è irrintracciabile dopo non essere tornato, al termine di un permesso, nella Casa Circondariale di Badu è Carros (Nuoro)

Cubeddu era detenuto per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. Partecipò nel 1981 al sequestro Peruzzi, in Toscana, e nel 1983 ai sequestri Rangoni Machiavelli e Bauer in Emilia-Romagna, poi si diede alla latitanza. Arrestato nel 1984 a Riccione, fu condannato a 30 anni di carcere