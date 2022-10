Juventus, nuovo infortunio per Pogba: i Mondiali sono a rischio

Non c'è pace per Paul Pogba, centrocampista della Juventus tornato a Torino questa estate a parametro zero dal Manchester United. C'è un nuovo intoppo per il francese nella marcia di avvicinamento al rientro in campo.

Secondo infortunio

Dopo i primi allenamenti in gruppo, Pogba ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Un leggero stiramento, che verrà valutato in maniera più approfondita nelle prossime ore. Si prevede uno stop di circa due settimane. A questo punto, viene rinviato al 2023 il suo rientro in campo con la maglia della Juventus. E sono sempre più a rischio i Mondiali in Qatar, al via domenica 20 novembre, con la sua Francia, campione in carica. Il c.t. del Bleus, Didier Deschamps, che già dovrà a fare meno di Kante e forse di Maignan, è in attesa di avere notizie sulle condizioni fisiche di Pogba.