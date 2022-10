Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 22 a 23 ottobre

Scienze

Esaminando oltre 150mila ore di osservazioni di 15 specie di lemuri e 32 di scimmie, in 68 diversi siti delle Americhe e del Madagascar, gli studiosi hanno notato che questi animali si trovano sempre meno frequentemente tra gli alberi e più spesso a terra, dove i rischi per il loro benessere aumentano a causa della mancanza di cibo e riparo

I cambiamenti climatici e la deforestazione potrebbero aver modificato drasticamente le abitudini di scimmie e lemuri. Questi animali infatti sono stati osservati da un team, guidato da Timothy Eppley, nell’ambito di uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati della San Diego Zoo Wildlife Alliance (SDZWA) e di altre 123 istituzioni di ricerca, tra cui anche La Sapienza di Roma