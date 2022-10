Covid Piemonte, bollettino: 1.480 casi. Tasso di positività all'11,3%

I ricoverati sono 783 nei reparti ordinari, con un incremento di 24 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 20, uno in più rispetto a ieri

I nuovi casi di Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI ) accertati in Piemonte sono 1.480, con un tasso di positività del 11,3% rispetto ai 13.092 tamponi diagnostici analizzati, di cui 12.944 test antigenici.

Il bollettino

Per quanto riguarda gli ospedali i ricoverati sono 783 nei reparti ordinari, con un incremento di 24 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 20, uno in più rispetto a ieri. I decessi sono quattro.