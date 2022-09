Covid Piemonte, il bollettino: 3.391 casi su 19.128 tamponi

Cinquantuno ricoverati Covid in più in un giorno nei reparti ordinari degli ospedali torinesi. Il numero totale riportato nell'aggiornamento pubblicato dalla Regione Piemonte è ora di 359, con un'occupazione dei letti del 5,3%. Stabile invece la situazione in terapia intensiva: -1 rispetto, i degenti sono in tutto 6. I nuovi casi di Covid accertati sono 3.391, con un tasso di positività del 17,7%, rispetto ai 19128 tamponi diagnostici processati (di cui 18525 test antigenici). Non è stato registrato alcun decesso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)