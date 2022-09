Verbano-Cusio-Ossola: ritrovato il corpo senza vita di un alpinista

Nel primo pomeriggio è stato recuperato il corpo senza vita di un alpinista precipitato ieri nel sentiero che porta al Pizzo Andolla, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L’uomo, originario di Milano, faceva parti di un gruppo formato da quattro alpinisti partiti ieri. A lanciare l’allarme il proprietario del rifugio dal quale i quattro erano partiti.

Il ritrovamento

I tre alpinisti sopravvissuti sono stati raggiunti dai soccorsi intorno all’una di questa notte, tornando in buone condizioni al rifugio per le quattro. All’alba sono partite le ricerche del disperso, concluse con il ritrovamento del cadavere, anche grazie all’utilizzo dell’elicottero, che nelle ore precedenti non era stato utilizzabile a causa del forte vento.