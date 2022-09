Ossola, soccorsi due turisti in valle Antrona

I due hanno chiesto aiuto spiegando di trovarsi in difficoltà avendo perso il sentiero di ritorno da una gita in alta quota, poco sotto all'alpe Cavazot

Due escursionisti di origine britannica e residenti nel Regno Unito sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri in valle Antrona (Verbano-Cusio-Ossola).

La richiesta di aiuto e i soccorsi

Intorno alle 18.30 hanno allertato i soccorsi spiegando di trovarsi in difficoltà avendo perso il sentiero di ritorno da una gita in alta quota, poco sotto all'alpe Cavazot a 1.300 metri di quota. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il Sagf della guardia di finanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola con una squadra del nucleo speleo alpino fluviale. Grazie alle coordinate del loro telefono portatile, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due escursionisti; un elicottero dei vigili del fuoco decollato da Torino è quindi riuscito a individuarli, recuperarli e trasportarli in zona sicura a Viganella. I due stanno bene: per loro solo lo spavento e il rischio di trascorrere la notte all'addiaccio.