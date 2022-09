Cade durante escursione in valle Stura, morta 37enne

Gli uomini del Soccorso alpino e l'equipe medica non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'alpinista francese e recuperare il corpo della vittima con l'ausilio dell'elisoccorso

Una donna di 37 anni di nazionalità francese è morta nel primo pomeriggio sulle montagne cuneesi, in seguito ad una caduta.

L'incidente

A quanto si è appreso, l'alpinista era impegnata in un'escursione su una montagna in alta valle Stura quando sarebbe rimasta vittima di una caduta. Gli uomini del Soccorso alpino e l'equipe medica non hanno potuto far altro che constatare il decesso e recuperare il corpo della vittima con l'ausilio dell'elisoccorso.