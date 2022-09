Covid Piemonte, bollettino: 398 casi. Tasso di positività al 5,2%

Salute e Benessere

Uno studio svedese evidenzia come la nuova sottovariante di Omicron BA.2.75, ribattezzata dai social 'Centaurus', non è più resistente ai nostri gli anticorpi rispetto alla variante Omicron 5 attualmente dominante. Le evidenze della ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Lancet sono ritenute “molto rassicuranti”

Sono “ molto positive ” e “molto rassicuranti ” le evidenze scientifiche emerse dallo studio del Karolinska Institutet , in Svezia, sulla nuova sottovariante di Omicron BA.2.75, ribattezzata dai social ' Centaurus' : il virus infatti non è più resistente ai nostri anticorpi rispetto alla variante Omicron 5 attualmente dominante

Il risultato significa che in caso di una ondata di questa sottovariante, il virus non sfuggirebbe agli anticorpi sviluppati con Omicron 5. Lo studio ha infatti voluto testare la capacità di 'Centaurus', rilevata a maggio scorso in India dove si è diffusa molto, per poi 'raggiungere' altri Paesi del mondo, Svezia compresa, dove è stata studiata dai ricercatori del Karolinska