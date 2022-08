Domodossola, bigiotteria non a norma: sequestrati 13mila articoli

La guardia di finanza è intervenuta in un’attività commerciale nel corso di un’operazione a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. I responsabili del punto vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio

Orecchini, collane, bracciali, piercing per un totale di 13 mila articoli di bigiotteria sono stati sequestrati da parte della Guardia di Finanza di Verbania a un'attività commerciale di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) nel corso di un'operazione a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori che ha portato a individuare una serie di violazioni. I responsabili del punto vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza dei prodotti e al Codice del Consumo. Per casi di questo genere è prevista una sanzione amministrativa.

Gli articoli sequestrati

Gli articoli sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Domodossola erano privi delle informazioni minime che ne identificassero le caratteristiche qualitative, il produttore, l'eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere. Tra le infrazioni riscontrate, anche la mancata segnalazione della presenza di nichel.