Morte di Alberto Balocco, la procura di Torino: "Evento accidentale"

La morte dell'industriale Alberto Balocco ( CHI ERA ) è un chiaro "fatto accidentale". Lo afferma la procura di Torino, la quale sta comunque valutando se svolgere una ulteriore serie di accertamenti per stilare un resoconto completo sull'accaduto. Il fascicolo non ha ipotesi di reato né indagati.

La ricostruzione

Balocco e l'amico Davide Vigo sono stati colpiti da un fulmine mentre percorrevano in mountain bike la strada dell'Assietta, fra le montagne dell'Alta Val Chisone. La causa della morte è risultata subito evidente, tanto che, su indicazione del medico legale che ha svolto i primi controlli, non è stata ordinata l'autopsia. I corpi presentavano lesioni tipiche e analoghe (quelle su Vigo in misura maggiore). È possibile che gli inquirenti cerchino di capire se il fulmine sia stato attirato dalle mountain bike, due biciclette a motore elettrico che erano state noleggiate in occasione della gita sull'Assietta, o da qualsiasi altro oggetto custodito dalle vittime. Vigo e Balocco si trovavano su un tratto del costone della montagna completamente privo di alberi.

I funerali

Intanto il Consiglio provinciale di Cuneo è stato rinviato a mercoledì per permettere la partecipazione di presidente e consiglieri ai funerali a Fossano (Cuneo) dell'imprenditore che sono stati celebrati nella cattedrale alle 15,30. Alla cerimonia funebre hanno partecipato il presidente della Provincia Massimo Antoniotti, la consigliera provinciale fossanese Simona Giaccardi (è anche la presidente del Consiglio comunale di Fossano) e altri consiglieri provinciali. Lutto cittadino e saracinesche dei negozi abbassate a Fossano. Il rito funebre è stato presieduto dal vescovo di Cuneo e Fossano, Piero Delbosco.