Torino, ciclisti morti fulminati: uno dei due era Alberto Balocco

Il ritrovamento dei corpi

I corpi erano nella zona dell'Assietta, nel territorio del Comune di Pragelato, in valle Chisone. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. Secondo le prime indicazioni dei sanitari, il maltempo che imperversava sulla zona lascia supporre che la causa della morte dei due ciclisti sia da attribuire a un fulmine.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, lungo la strada che conduce al rifugio dell'Assietta, è stato inviato un mezzo del servizio di elisoccorso regionale, che è atterrato con notevoli difficoltà per via delle condizioni meteo. L'equipe medica ha tentato delle manovre di rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Hanno preso parte all'intervento squadre a terra del Soccorso alpino e personale dei carabinieri oltre che il Servizio regionale di Elisoccorso e le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. L'equipe sbarcata dall'elicottero in condizioni di grande difficoltà per il temporale in corso, è riuscita a raggiungere i due amici, e ha tentato una disperata manovra di rianimazione, purtroppo invano.

Chi era Alberto Balocco

Alberto Balocco, 56 anni appena compiuti, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Fossano, nel Cuneese. Era da diversi anni, con la sorella Alessandra, alla guida dell'azienda di famiglia che dà lavoro a circa 500 persone che, grazie alle intuizioni del padre Aldo, mancato a 91 anni un mese fa, si era trasformata da piccola realtà artigianale in un vero colosso del settore. Balocco lascia la moglie e tre figli.

Cirio: "Sconvolti dalla tragedia"

"Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari". È il messaggio del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per l'improvvisa morte dell'industriale dell'omonimo colosso dolciario.