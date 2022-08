Uccide moglie a bastonate a Venaria, convalidato arresto del 73enne

Resta in carcere Giovenale Aragno, il pensionato di 73 anni che domenica, al culmine di una lite, ha ucciso a bastonate la moglie Silvana Arena all'interno della loro abitazione di via Sandre a Venaria (Torino). Per l'uomo, oggi davanti al Gip del Tribunale di Ivrea, è stato convalidato l'arresto e disposta la detenzione in carcere.

L'interrogatorio

Aragno, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, nel corso delle quali ha sostenuto di non ricordare nulla di quei momenti. Al vaglio degli inquirenti i problemi di depressione del 73enne: non è escluso che i legali possano chiedere una perizia psichiatrica.