Maltempo in Piemonte, alberi abbattuti dal vento nell'Alessandrino

Notte di maltempo tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese, in provincia di Alessandria, dove i vigili del fuoco sono impegnati per la messa in sicurezza di alberi caduti dopo essere stati colpiti da fulmini e pali pericolanti.

A Casale Monferrato si è verificato un incidente a causa del fondo reso viscido dalle condizioni meteo. Un'auto con a bordo 2 giovani, di 36 e 35 anni, ha centrato e abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi. Conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale ad Alessandria per accertamenti. Nell'Acquese la pioggia è caduta anche nella zona di Spigno Monferrato, interessata da giorni da incendi in un bosco nelle località Rocchetta e Bergaggiolo. "Anche se è stata bagnata solo la polvere - spiega il sindaco Antonio Visconti - in qualche modo si è ridotta l'intensità dei focolai". I mezzi di Alessandria e Acqui sono in fase di rientro; a presidiare restano i volontari di Canelli e Nizza, essendo astigiano il fronte più impegnativo.

Temporale scoperchia il Palalancia a Chivasso

Il forte temporale che si è abbattuto nella notte ha provocato ampi danni al PalaLancia di via Favorita a Chivasso (Torino). Il vento ha scoperchiato la struttura portando via il tetto in lamiera: in pochi minuti l'interno si è allagato rendendo inagibile la struttura. È in corso l'intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco. Seguirà poi una stima dei danni da parte dei tecnici del Comune. Il PalaLancia viene utilizzato come palazzetto dello sport da molte società sportive e, di recente, era stato riconvertito temporaneamente in hub vaccinale.

Alberi caduti e grandine nell'Astigiano

Decine di interventi dei vigili del fuoco nell'Astigiano durante la notte scorsa, per alberi caduti in strada, allagamenti e disagi, dovuti anche alla grandine, che si è abbattuta soprattutto tra Montafia, Villanova e Moncucco Torinese. Nessuna conseguenza per le persone.