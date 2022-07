Covid Piemonte, il bollettino: 3.510 casi su 21.778 tamponi

Mondo

Covid, la pandemia partita dal mercato di Wuhan: lo studio di Science

Secondo un team di ricercatori internazionali non ci sarebbero dubbi sull’origine cinese del virus. Sotto la lente di ingrandimento lo Huanan Seafood Wholesale Market dove ”anche a novembre 2019 si vendevano animali vivi sia per la loro carne che per la loro pelliccia, come i cani procione”

“Il mercato di Wuhan è stato il primo epicentro della pandemia di Covid-19: i nostri risultati suggeriscono che SarsCoV2 è probabilmente emerso dal commercio di fauna selvatica in Cina”. A dirlo è stato uno studio internazionale appena pubblicato sulla rivista Science

A partecipare a questa ricerca è stato un gruppo internazionale, composto da scienziati di diverse università e istituti di ricerca statunitensi, come la Johns Hopkins, The Scripps Research Institute, l’Università dell’Arizona e della California, europei, come la britannica Oxford per il Regno unito e alcuni atenei di Belgio e Paesi Bassi, ed australiani