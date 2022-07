Tortona: escono da caserma e tentano di rubare auto, coppia arrestata

Usciti dalla caserma dopo una notifica, hanno tentato di avviare un'auto parcheggiata in piazzale Porta Ticinese a Tortona. Per questo i due, un 29enne romeno già noto alle forze dell'ordine e una 22enne, sono stati arrestati dai carabinieri.

Il furto

I fatti risalgono al 20 luglio. Il veicolo era stato rubato il giorno prima a Serravalle Scrivia (Alessandria) a un pensionato che l'aveva lasciato momentaneamente incustodito, con le chiavi inserite. Convalidato l'arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per l'uomo e il divieto di dimora nella provincia di Alessandria per la donna.