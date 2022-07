Incidente a Torino, esce di strada con l'auto: morto 32enne

Un uomo di 32 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto in corso Regio Parco, lungo il cimitero monumentale di Torino. Il veicolo su cui era a bordo, una Ford Fiesta, per cause ancora da accertare, è andato ad urtare prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della polizia municipale. (INCIDENTE IN CORSO CASALE)