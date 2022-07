Torino, a luglio il raduno Fridays For Future con Greta Thunberg

Ci sarà anche Greta Thunberg al meeting europeo dei Fridays For Future, che si svolgerà dal 25 al 29 luglio a Torino. Oltre alla fondatrice del movimento, nel capoluogo piemontese sono attesi circa 500 attivisti per l’ambiente provenienti non solo da tutta l’Europa, ma anche da Sud America, Africa, Asia, Australia. La loro volontà è quella di "ascoltare anche le voci di chi è più colpito dalla crisi climatica, in quelle zone del mondo dove le persone rischiano la vita per difendere il loro territorio", come hanno spiegato due portavoce del Fff torinese, Luca Sardo e Laura Vallaro, presentando l'iniziativa in Commissione consiliare in Comune.