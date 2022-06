Siccità Piemonte, istituito tavolo tecnico per la provincia di Cuneo

Cronaca

Siccità, ecco le misure delle città contro lo spreco di acqua. FOTO

Dal decalogo diffuso a Bologna alla chiusura delle fontanelle imposta a Milano; dal divieto di fare a doccia in spiaggia a Cogoledo (Liguria) al mono shampoo dal parrucchiere a Castenaso. Ecco alcune delle ordinanze adottate dai Comuni italiani per far fronte alla grave crisi idrica che sta colpendo il Paese

Caronte continua a dominare sulla nostra Penisola. L'anticiclone africano manterrà i valori termici superiori alla media del periodo e la pioggia caduta tra Lombardia, Trentino e Friuli-Venezia Giulia nelle ultime ore non è servita a migliorare la situazione siccità. L’emergenza idrica sta portando i Comuni italiani ad adottare delle misure fai da te contro lo spreco di acqua. Ecco le ordinanze emanate in alcune città

Bologna è una delle città che più si è attivata per far fronte all'emergenza idrica. Il Comune ha emanato un decalogo che i cittadini sono tenuti a rispettare. La prima regola consiste nel controllare il funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte. La seconda indicazione è usare dispositivi per il risparmio idrico, per esempio i frangigetto per i rubinetti. Terza regola è annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati