Atterraggio di fortuna per elicottero a Quargnento, indagini in corso

"Ci siamo spaventati. Le notizie che abbiamo non sono cattivissime, compatibilmente per quanto accaduto", spiega il sindaco di Quargnento, Paola Porzio, parlando delle condizioni dei quattro passeggeri a bordo dell'elicottero costretto a effettuare un atterraggio di fortuna ieri nei campi di Quargnento, in provincia di Alessandria. "Papà Paolo - ricorda la prima cittadina - è sempre strato appassionato di volo e, da giovane, tempo fa, so ne avesse fatto anche una professione, seguendo la Formula Uno. L'esperienza potrebbe - al di là di cause e dinamica ancora da chiarire - aver fatto la differenza".

Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per stabilire che cosa abbia fatto perdere quota al velivolo. Indicazioni utili arriveranno dall'esame dei rottami.

La vicenda

Il velivolo, di proprietà dello stesso pilota, era decollato da una cascina poco distante. L'uomo, Paolo Daziano, era a bordo con i figli Claudio e Riccardo e la moglie di quest'ultimo, Sara. Claudio è stato ricoverato nella Terapia Intensiva di Alessandria e la prognosi è riservata; Sara ha subito un intervento chirurgico ed è ora in Rianimazione sempre al 'Santi Antonio e Biagio'. Riccardo invece è stato portato ad Asti. A dare l'allarme è stato il pare Paolo, dopo essere riuscito ad uscire dai rottami.

