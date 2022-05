Peste suina, registrati tre nuovi casi in Piemonte

Tre nuovi casi di Peste suina africana sono stati registrati in Piemonte. Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, due casi sono stati rilevati ad Arquata Scrivia (Alessandria), uno a Parodi Ligure (Alessandria). In totale le positività, tutte riscontrate in cinghiali trovati nell'area infetta tra Piemonte e Liguria, salgono a 131. Nell'elenco 30 comuni, l'ultimo dei quali è proprio Parodi Ligure, al suo primo caso positivo, mentre per Arquata si tratta dell'undicesimo.