Tragedia familiare a Nole, piccolo comune nel Torinese. Un ex poliziotto ha sparato alla mamma e poi ha rivolto l'arma verso se stesso uccidendosi. A quanto si apprende, la donna sarebbe sopravvissuta riportando gravi ferite. La tragedia è avvenuta in via Grazioli 63, con i carabinieri che si sono recati sul posto.