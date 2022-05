Omicidio Alessandria, presunto assassino trasferito a Ivrea

Per problemi interni relativi alla sua incolumità, è stato trasferito dalla Casa Circondariale di Alessandria al carcere di Ivrea l’uomo di 46 anni accusato di aver ucciso ad Alessandria, Alberto Faravelli, 69 anni, portiere di notte dell'hotel Londra. A quanto si apprende, ci sarebbero state delle minacce. L'uomo si trova in carcere dal 9 maggio.

L’omicidio

L'omicidio è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Il 69enne è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante, che intorno all'1:30 lo ha notato riverso a terra davanti alla reception e ha dato l'allarme. La vittima stava per andare in pensione. Il presunto omicidio, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato registrato come cliente nello steso hotel poco dopo le 6 del pomeriggio di domenica 8 maggio ed è rimasto in albergo fino al delitto. Alle 00:31 la vittima era al lavoro al pc. Un'ora dopo è avvenuta l'aggressione con una statuetta, ritrovata sporca di sangue dietro la reception. Resta ancora da chiarire il movente.