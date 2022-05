Covid Piemonte, il bollettino: 1.495 nuovi casi. I ricoveri sono 568

Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (più uno, in totale 21) mentre diminuisce nei reparti (meno 12, in totale 547)

Con 12.246 tamponi effettuati è di 1.495 il numero di nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO) registrati in Piemonte, con un tasso di positività al 12,2%. Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (più uno, in totale 21) mentre diminuisce nei reparti (meno 12, in totale 547). Sono due i decessi.