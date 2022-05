Precipita in un canalone, morto 56enne nel Verbano

Un uomo di 56 anni è deceduto in un incidente di montagna avvenuto sopra Aurano, nel Verbano. Il corpo del 56enne è stato rinvenuto nella notte in fondo a un canalone. A dare l'allarme ieri sera era stata la sorella, che da lunedì 9 maggio non aveva sue notizie.

L'intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino con i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il corpo è stato localizzato grazie al telefonino del 56enne, che suonava libero. Intorno alle 3, lo hanno trovato senza vita. L'incidente, da quanto rilevato, era accaduto già molte ore prima.