Incidente nel Novarese, scontro tra due auto: due morti

Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio a Paruzzaro, sulla strada per Arona. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'elisoccorso, due squadre dei vigili del fuoco provenienti e la polizia stradale

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Paruzzaro, in provincia di Novara, sulla strada per Arona. Lo schianto, sembra un frontale fra due auto, si è verificato nei pressi di un distributore di carburante. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'elisoccorso, due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Arona e Borgomanero e la polizia stradale di Novara.