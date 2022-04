Aggredisce agenti con ascia: arrestato 45enne nel Verbano

L’uomo era stato denunciato per stalking con divieto di avvicinamento: si era reso protagonista di un'aggressione ai danni del padre e della sorella della vittima di stalking. Ha anche rischiato di far precipitare un pompiere dall’autoscala. I poliziotti lo hanno bloccato usando lo spray urticante

Si è scagliato contro gli agenti di polizia e i vigili del fuoco brandendo un'ascia dopo avere rischiato di fare precipitare un pompiere dall'autoscala. Alla fine, i poliziotti, dopo avere usato lo spray urticante, sono riusciti a bloccare un 45enne di Crevoladossola (nel Verbano-Cusio-Ossola), che era stato denunciato per stalking con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Provvedimento che non aveva mai rispettato, anzi l'uomo si era reso protagonista di un'aggressione ai danni del padre e della sorella della vittima di stalking. È così scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

La vicenda

Gli agenti di polizia e i vigili del fuoco si sono presentati alla sua abitazione per eseguirlo. Trovando la porta chiusa, hanno tentato di entrare nella casa utilizzando un'autoscala ma il 45enne ha prima rischiato di far cadere dalla finestra un vigile del fuoco poi, quando agenti e pompieri hanno forzato la porta di ingresso blindata, li ha minacciati con l'ascia. Dopo essere stato colpito dal getto di spray urticante, si è lanciato dal balcone di casa, dove altri poliziotti lo hanno arrestato.