Incendio in Valchiusella, in azione Canadair e un elicottero

I due mezzi supportano le operazioni delle squadre di terra, che utilizzano anche alcuni droni per monitorare le zone più impervie e mappare lo scenario

Sono intervenuti anche un Canadair e un elicottero Erickson della flotta nazionale dei Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio boschivo in Valchiusella, che sta interessando anche il territorio di Issiglio. I due mezzi supportano le operazioni delle squadre di terra, che utilizzano anche alcuni droni per monitorare le zone più impervie e mappare lo scenario.