Borgo Ticino, cade in una scarpata lavorando nel bosco: gravissimo

Un uomo di circa cinquant'anni è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara dopo aver riportato una ferita grave alla testa, in un terreno in aperta campagna, nel territorio di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'uomo, italiano e residente in zona, secondo una prima ricostruzione stava facendo dei lavori in un bosco quando è scivolato in una piccola scarpata sbattendo violentemente la testa su dei grossi sassi. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso del 118 e i carabinieri della Stazione di Borgo Ticino, che conducono le indagini. Il ferito è stato portato in eliambulanza a Novara dove è stato ricoverato .