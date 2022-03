Firmava esenzioni dal vaccino, arrestato medico nel Torinese

Cronaca

Dal 31 marzo l'Italia esce dallo stato di emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus. Inizia il graduale allentamento delle restrizioni, con l'eliminazione dell'obbligo di presentare il certificato in alcuni luoghi. Novità anche per la scuola e le quarantene: il punto e il calendario

Dal 31 marzo, dopo oltre due anni, l'Italia sarà fuori dallo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19. Dal 1° aprile in poi molte misure di contenimento verranno allentate in via graduale. Non sarà più necessario, ad esempio, esibire il Super Green pass (disponibile solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid) per sedersi ai tavoli esterni di bar e ristoranti. Il certificato sarà richiesto solo per gli ambienti interni e solo nella sua versione base (ottenibile con il risultato negativo di un tampone)