Asti, panetti di hashish in casa: arrestato uomo di 34 anni

Ad Asti i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni per spaccio di stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo sono stati ritrovati, nascosti tra la scrivania e il muro del salotto, oltre 200 grammi di hashish composti da due panetti da 100 grammi e alcuni pezzetti già suddivisi e avvolti in cellophane. I panetti erano contraddistinti da un foglio bianco con il simbolo della foglia di hashish e la scritta "Almaz", "nome proprio che nelle lingue orientali significa diamante, apposta, verosimilmente, per sottolineare la qualità superiore dello stupefacente", spiegano i carabinieri.

La perquisizione

La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare materiale utile per il confezionamento dello stupefacente, un coltello a serramanico con la lama ancora incrostata da residui di hashish e un bilancino elettronico. In attesa della convalida di arresto, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.