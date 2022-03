Ucraina, in Piemonte accolti 4mila profughi

Il dato, formulato in base alla ricognizione in corso da parte delle Prefetture territoriali, è emerso nel corso della riunione del Coordinamento regionale per l'emergenza

Sono 4 mila i rifugiati ucraini attualmente ospitati in Piemonte. Il dato, formulato in base alla ricognizione in corso da parte delle Prefetture territoriali, è emerso nel corso della riunione del Coordinamento regionale per l'emergenza profughi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE)

L'accoglienza in Piemonte

Quasi 300 sono accolti nelle strutture messe a disposizione dalla Protezione civile regionale, gli altri, circa il 90%, attraverso la rete spontanea di solidarietà attivata da familiari, conoscenti e dalle realtà associative locali. In particolare, oltre 1.610 rifugiati sono ospitati in provincia di Novara, circa 590 nel Verbano Cusio Ossola, 520 nel Cuneese, circa 400 a Torino e nell'area metropolitana, quasi 390 nel Vercellese, 150 in provincia di Biella, 150 nell'Alessandrino e oltre 70 in provincia di Asti. Già 130 quelli che hanno chiesto di essere vaccinati.