Oltre 160 chili di alimenti che non erano conservati secondo quanto previsto dalle norme sono stati sequestrati nel giorni scorsi dalla polizia del Commissariato di Bardonecchia (Torino) in due rifugi del comprensorio sciistico di Claviere. Nel corso dei controlli gli agenti hanno rilevato, in particolare, irregolarità nella conservazione del cibo congelato.