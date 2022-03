Ucraina: missione piemontese porta in salvo 45 profughi

È arrivata nel pomeriggio a Lublino, in Polonia, la missione organizzata e guidata dal consigliere regionale del Piemonte, Davide Nicco, per portare in salvo 45 profughi ucraini in fuga dalla guerra ospitandoli presso famiglie di otto Comuni del Torinese. L'arrivo in Piemonte della missione è previsto per la serata di domani a Santena (Torino). (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - LA MAPPA DEI PROFUGHI)

La missione

È il primo caso in Piemonte di un'iniziativa organizzata con la mobilitazione diretta e coordinata di più amministrazioni comunali, con il sostegno economico di un gruppo di imprese locali. I profughi vengono accolti e ospitati anche senza avere già congiunti o conoscenti in loco.

"Abbiamo organizzato la missione grazie alle indicazioni del Console onorario di Ucraina a Torino, Dario Arrigotti, che ringrazio per la grande sensibilità e capacità operativa - spiega Nicco -. Con lui un grazie anche al grande cuore dei sindaci, delle famiglie che hanno offerto immediata disponibilità a farsi carico della prima accoglienza e degli sponsor privati che hanno prontamente messo a disposizione risorse e mezzi per l'operazione. Non appena entrerà in funzione a breve il Sistema di accoglienza messo a punto dalla Regione Piemonte, i profughi saranno presi in carico dal sistema stesso, che potrà rendere disponibile anche un piccolo contributo per le famiglie ospitanti".