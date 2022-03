Settimo torinese, furto in un negozio: due arresti

Due donne originarie del Perù, residenti a Torino, sono state arrestate dai carabinieri dopo un furto in un negozio dell'Outlet Village, a Settimo Torinese. Le due donne si sarebbero impossessate di tre maglioni di punto vendita e per scappare hanno spintonato la guardia giurata e il responsabile del negozio. Una delle due per commettere il furto, è evasa dagli arresti domiciliari. I carabinieri di Settimo, nell'auto e nelle abitazioni delle due donne, hanno recuperato anche altri capi d'abbigliamento rubati in diversi negozi. Il giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto disponendo per entrambe i domiciliari. È invece riuscito a fuggire un terzo complice.