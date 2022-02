Escursionista disperso sul Mombarone, in corso le ricerche

Sono in corso le ricerche di un 68enne residente a Ivrea che ieri non è rientrato da un'escursione sul Mombarone. L'uomo ha inviato un ultimo messaggio alle 13:15 di domenica, poi è scomparso. La moglie ha dato l'allarme nel tardo pomeriggio. Le prime ricerche dei tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno interessano tutti i versanti del Mombarone, sia da San Giacomo che da Trovinasse. Il terreno impervio, con molte zone coperte di neve ghiacciata, e l'oscurità hanno costretto le squadre, in nottata, a sospendere le operazioni. Oggi sono previsti sorvoli con l'elicottero per dare ausilio alle squadre di terra.