Torino, si finge poliziotto e deruba anziani: arrestato col complice

Si è finto ispettore di polizia e, con la scusa di un controllo, ha rubato gioielli e contanti a una coppia di anziani. Un uomo di 44 anni è stato però scoperto e arrestato dalla polizia. In manette anche il complice 43enne. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, dove i due malviventi sono stati fermati da agenti della Squadra Mobile subito dopo avere derubato una coppia di anziani residenti in un condominio di via Monte Rosa. Il bottino, alcuni monili in oro e 850 euro in contanti, è stato restituito ai legittimi proprietari. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un finto tesserino riportante la dicitura 'Polizia 113' e le generalità di un inesistente Ispettore Capo.

La tentata fuga

Nel tentativo di fuggire, i due ladri hanno investito con l'auto un poliziotto, che ha riportato ferite giudicate guaribili dai sanitari in cinque giorni. Le accuse nei loro confronti sono di furto aggravato in abitazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 44enne, detenuto ai domiciliari, è stato arrestato anche per evasione. Durante le successive perquisizioni presso le abitazioni degli arrestati, gli agenti hanno rinvenuto altri monili di presumibile provenienza furtiva ed è stata così avviata un'indagine finalizzata a individuare altri episodi delittuosi riconducibili ai due malviventi.