Covid Piemonte, 14.609 casi e 2.077 ricoveri ospedalieri

Dopo il calo di ieri, lieve ma comunque il, primo dopo quasi un mese, in Piemonte resta pressoché invariato il numero dei ricoverati Covid: +1 in terapia intensiva (totale a 147), identico a ieri negli altri reparti (in tutto 1.930). Cresce invece il dato dei decessi: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione ne riporta 21, di cui 4 relativi a oggi. Al capitolo contagi, sono 14.609, pari al 14% dei 104.007 tamponi diagnostici processati. Anche nel caso dei nuovi positivi, il dato è in calo rispetto ai giorni scorsi. Le persone in isolamento domiciliare sono 160.774, i nuovi casi di guarigione 12.331. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 674.729 casi positivi al Covid, i morti sono stati 12.246 e i guariti 499.632 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).