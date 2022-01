Nichelino, maltrattamenti nei confronti della figlia: arrestato 62enne

La 33enne viveva con lui nello stesso appartamento. L’uomo l’ha minacciata più volte, cacciandola di casa. È stato accompagnato in carcere in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici

Un 62enne di Nichelino (in provincia di Torino) è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della figlia 33enne, che viveva con lui nello stesso appartamento. L’uomo è stato accompagnato al carcere Lorusso e Cutugno in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcolici.

La vicenda

L'uomo, vedovo, disoccupato e pregiudicato e agli arresti domiciliari per un altro reato, ha minacciato la donna più volte, cacciandola da casa.