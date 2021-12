Crollo gru, Torino in lutto: oggi i funerali del 20enne morto

Filippo Falotico è il più giovane tra le tre persone morte nell'incidente, le salme dei 50enni Peretto e Pozzetti saranno portate nei comuni di residenza. Attesa la consulenza ordinata dalla Procura per chiarire cause ed eventuali responsabilità per l'incidente

Lutto cittadino oggi a Torino in occasione dei funerali del 20enne Filippo Falotico, il più giovane tra i tra le tre persone morte nel crollo della gru. Le salme dei 50enni Peretto e Pozzetti saranno portate nei comuni di residenza, Cassano d'Adda e Carugate. Attesa la consulenza ordinata dalla Procura per chiarire cause e eventuali responsabilità per l'incidente. Si fa strada l'ipotesi errore umano. (L'INCIDENTE- IL SEQUESTRO)