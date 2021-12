Crollo gru a Torino: al via sopralluogo per lo sgombero dell'area

Sono cominciate a Torino le operazioni che porteranno allo sgombero del tratto di via Genova interessato dal crollo della gru in cui sabato scorso hanno perso la vita tre operai di 20, 52 e 54 anni (LA TRAGEDIA - IL SEQUESTRO). L'intervento sarà gestito dai Vigili del Fuoco, che hanno preso contatto con la polizia municipale per individuare un locale adatto alla sistemazione del materiale. Sul posto sono presenti il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e il sostituto procuratore Giorgio Nicola, i magistrati che coordinano l'inchiesta giudiziaria, insieme ai consulenti tecnici delle aziende interessate e anche dei familiari delle due vittime residenti in Lombardia, che si sono rivolti a un legale. La prima fase sarà dedicata soltanto a misurazioni e rilevamenti indispensabili per le indagini, ancora a carico di ignoti, sulle cause e le eventuali responsabilità. In seguito si procederà allo sgombero.

Le parole di Agatino Carrolo, comandante dei Vigili del Fuoco

"Cercheremo di operare al meglio e in fretta - ha detto Agatino Carrolo, il comandante dei Vigili del Fuoco - per ripristinare la viabilità, ma sempre nel pieno rispetto delle garanzie previste dal Codice di Procedura Penale perché c'è un'inchiesta in corso". Quanto alle ipotesi sulle possibili spiegazioni del crollo della gru, ha affermato che "nulla viene trascurato".