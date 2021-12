Torino, cade gru su un palazzo di via Genova: i morti salgono a due

C'è una seconda vittima nel crollo della gru di via Genova, a Torino. Lo rende noto il 118. Si tratterebbe di un altro operaio, impegnato come la prima vittima nelle operazioni di montaggio della gru. Quattro i feriti, uno in gravi condizioni trasportato all'ospedale Cto. Dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l'area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza. La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici.

La ricostruzione dei fatti

La gru si è "afflosciata" su se stessa, finendo contro un palazzo all'altezza del civico 107. "Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada - racconta un residente della zona - Ed è stato terribile".