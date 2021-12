10/12 ©Ansa

"Una strage indegna in un paese moderno e civile. Non è possibile che persone perdano la vita per la mancanza di misure di sicurezza, per la non applicazione dei contratti e per il non rispetto delle norme”, ha commentato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Le ultime norme sulla sicurezza sul lavoro, ha aggiunto, "sono solo i primi passi che vanno nella direzione giusta, ma ne servono ancora di più. Servono più ispettori e controlli, un grande investimento sulla prevenzione e sulla formazione. Una vera cultura della sicurezza e della legalità"