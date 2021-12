Incidenti sul lavoro, morti due operai e un imprenditore in 24 ore

Altre tre vittime oggi di incidenti sul lavoro in un giorno, che si aggiungono alle quattro di giovedì . Si tratta di un imprenditore rimasto agganciato a un tornio nel Trevigiano e due operai, uno al Porto vecchio di Trieste e uno nel Senese.

Un piccolo imprenditore meccanico di 66 anni è morto questo pomeriggio nella sua azienda metalmeccanica di Resana (Treviso) mentre stava lavorando con il tornio a un componente metallico. Secondo le prime informazioni l'uomo, titolare della ditta, sarebbe rimasto “agganciato” con un indumento, forse il camice, al tornio in funzione, venendo trascinato verso gli ingranaggi. L'uomo ha riportato lesioni gravi ed è deceduto prima che nella fabbrica arrivassero i soccorsi. Sull'esatta dinamica dell'incidente e sulla presenza delle dotazioni di sicurezza sul macchinario dovranno far luce i carabinieri e lo Spisal.

Operaio schiacciato da una gru a Trieste

In mattinata, poco dopo le 10, al Porto vecchio di Trieste nella zona del molo III un uomo di circa 60 anni è rimasto schiacciato sotto una gru mentre stava lavorando sotto il braccio meccanico, che all’improvviso si è piegato in due. La vittima, si apprende da fonti sindacali, è un operaio di una ditta esterna, non portuale, che si occupa di smontaggio delle gru.