Covid Piemonte, il bollettino: 906 nuovi casi, oltre 60% asintomatici

Sono 906 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid. Lo comunica la Regione. Il numero corrisponde al 2,1% dei 42.284 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 579 (63,9%). Calano di una unità i ricoverati in terapia intensiva (che ora sono 36) mentre i ricoveri in altri reparti aumentano di 21 (per un totale di 440). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933. Non sono stati segnalati decessi, che restano quindi 11.901. Dall'inizio dell'epidemia il totale delle positività è 408.627. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)