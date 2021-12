Torino, carabiniere accoltellato: carcere per il 18enne

È stata applicata una misura cautelare in carcere per il 18enne coinvolto nel caso del carabiniere ferito a Torino - Maurizio Sabbatino - mentre, fuori servizio, tentava di sventare una rapina in una farmacia. (IL SECONDO RAPINATORE)

Il tentato omicidio

La decisione è stata presa dal Tribunale dopo l'udienza di convalida del fermo. Il giovane si era costituito e, nel corso dell'interrogatorio reso al pm Marco Sanini, aveva sostanzialmente ammesso i fatti, spiegando che ad accoltellare il militare era stato il minorenne che era con lui. La procura procede per tentato omicidio.