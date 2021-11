Torino, carabiniere accoltellato: fermato nella notte un 16enne

Si è costituito nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori fuggiti dopo aver accoltellato il brigadiere Maurizio Sabbatino che, fuori servizio, ha tentato di sventare una rapina in una farmacia di Torino. Si tratta di un italiano di 16 anni che, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia, ha deciso di presentarsi al commissariato di polizia Madonna di Campagna. Sottoposto nella notte a fermo, i carabinieri proseguono le ricerche del complice. Sono stabili, intanto, le condizioni del militare accoltellato, 53 anni, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito da tre fendenti.

Alberto Cirio: "Notizia riempie di tristezza"

"Questa notizia ci riempie di tristezza. Ci stringiamo alla famiglia del brigadiere dei carabinieri che pur essendo fuori servizio non ha esitato a mettere la propria vita in pericolo per sventare una rapina". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interviene cosi, su Facebook, per commentare quanto accaduto. "Speriamo con tutto il cuore che le sue condizioni migliorino", aggiunge il governatore.